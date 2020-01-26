Произошла драка на сессии Вышгородского горсовета

Сообщается, что на сессии городского совета возник конфликт между депутатом городского совета и местным жителем, который перерос в драку.

У одного из участников на пол выпал пистолет и раскладной нож.

На сессии Вышгородского горсовета произошла драка с участием депутата и местного жителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Вышгорода.

На месте происшествия полицейские установили участников конфликта, обнаружили и изъяли вещественные доказательства. По данному факту открыты уголовные дела за незаконное обращение с оружием и легкое телесное повреждение. Решается вопрос о назначении комплекса экспертиз.