Имущество Курченко по "Металлисту" передадут госпредприятию "Харьков-Арена"

Сообщается, что директором "Харьков-Арены" назначили Дмитрия Белоцерковского.

В Харькове создали государственное предприятие "Харьков-Арена", которое получит в управление конфискованное имущество футбольного клуба "Металлист" олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера.