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Политика Сегодня, 13:3067
Имущество Курченко по "Металлисту" передадут госпредприятию "Харьков-Арена"
Сообщается, что директором "Харьков-Арены" назначили Дмитрия Белоцерковского.
В Харькове создали государственное предприятие "Харьков-Арена", которое получит в управление конфискованное имущество футбольного клуба "Металлист" олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера.
"Деятельность предприятия направлена ​​на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом", - говорится в уставе ГП "Харьков-Арена".
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Теги: news, новости, Украина, Курченко, Металлист, 7dniv, 7dnivinfo  
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