Умерли первые иностранцы от коронавируса в Ухане

Как сообщается, 6 февраля в больнице Цзиньинтань умер 6-летний гражданин Соединенных Штатов с подтвержденным диагнозом на коронавирус. Это первая смерть гражданина США от коронавируса.

В китайском городе Ухане, который является эпицентром вспышки нового коронавируса, умерли первые граждане других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В свою очередь, МИД Японии сообщило, что их гражданин также умер в больнице Уханя. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и скончался от пневмонии.