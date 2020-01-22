Имитацию ремонта самолетов проводили в аэропортах Одессы и Киева

Как сообщается, в рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО.

В частности, ими было сфальсифицировано документация по проведению ремонтных работ самолетов.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами. По материалам СБ Украины должностного лица авиапредприятия ответственного за техническое обслуживание самолетов решением суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.