О помощи с освобождением пленных украинцев Зеленский попросил Папу Римского

По его словам, понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.