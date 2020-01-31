О помощи с освобождением пленных украинцев Зеленский попросил Папу Римского

По его словам, понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.
"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал президент.