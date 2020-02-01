Заключить торговую сделку с Японией до конца года планирует Британия

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Доминика Рааба после встречи с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

Как отметил Рааб, уже в ближайшие недели Лондон должен приступить к переговорам с Токио.

Великобритания планирует до конца года заключить торговое соглашение с Японией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы стремимся к тому, чтобы сделать это (завершить переговоры по торговому соглашению - ред.) до конца года. Мы определенно начнем их до весны. Япония находится в списке наших приоритетов отчасти из-за размера своего рынка, но также из-за того, что Япония - центральная страна в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Рааб.

В свою очередь Япония поддержала идею быстрого согласования торгового соглашения с Британией, призвав Лондон отменить ограничения на импорт японской продовольствия и других товаров, который был введен Евросоюзом после аварии на атомной электростанции "Фукусима" в 2011 году.

"Безусловно, мы хотели бы очень внимательно подходить ко всему, что влияет на стандарты в области продовольствия, здоровья и безопасности. Мы понимаем обеспокоенность Японии по этому вопросу, и будем опираться на научный подход", - сказал глава британского МИД.