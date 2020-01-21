В НАТО заявили, что спутник России преследует американский на орбите

По данным источников в НАТО, небольшой спутник российского оборонного ведомства недавно синхронизировал свою орбиту и начал преследовать спутник-разведчик, который принадлежит Соединенным Штатам Америки.

В НАТО заявили, что российский спутник преследует американский космический летательный аппарат на земной орбите. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Washington Examiner.

Эксперты считают, что действия российского спутника нацелены на нанесение ущерба военной связи и службам геолокации США.

Как отметил представитель НАТО, российские и китайские космические аппараты все чаще маневрируют вблизи спутников США. Руководство Альянса видит в таких действиях угрозу для всех участников НАТО.