Новые правила пересечения админграницы с Крымом вступили в силу

С сегодняшнего дня дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Кроме того, в отношении таких детей в Единой электронной базе по вопросам образования должна быть информация, к которой будет доступ на КПВВ.

Сегодня, 9 февраля 2020 года, вступили в силу новые правила пересечения административной границы с Крымом для детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.