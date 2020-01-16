Новые правила пересечения админграницы с Крымом вступили в силу

С сегодняшнего дня дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Кроме того, в отношении таких детей в Единой электронной базе по вопросам образования должна быть информация, к которой будет доступ на КПВВ.
Сегодня, 9 февраля 2020 года, вступили в силу новые правила пересечения административной границы с Крымом для детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Кроме того, дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крым в сопровождении одного из родителей. Однако до 19 февраля въезд в Крым будет осуществляться еще исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из них.