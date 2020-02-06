 

Юрий Бойко назвал заинтересованных в скупке украинской земли

Политика Вчера, 21:00170
Юрий Бойко назвал заинтересованных в скупке украинской земли
Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ назвал заинтересованных в скупке украинской земли, – это не народ Украины, не те аграрии и фермеры, которые владеют небольшими хозяйствами и работают на земле.
Об этом Юрий Бойко заявил в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 7 февраля. 
«В законопроекте пытаются протащить норму, по которой банки забирают землю и в течение двух лет обязаны продать. А кому продать – не сказано. Но мы знаем, кто стоит за этим законом (законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», – ред.), –  это крупные украинские агрохолдинги и американская компания», – сообщил Юрий Бойко.
Политик рассказал, что три месяца назад депутаты получили от Кабмина 4 листочка – это был проект закона об открытии рынка земли.
«Там были нормы о 200 тыс. га в одни руки и продаже земли международным компаниям, открывшим филиалы в Украине. Вот все, ради чего затевался закон. Потом аграрный комитет принял решение по этому законопроекту за 8 минут. И в зале парламента все (естественно, кроме "Слуги народа") возмутились, потому что поняли, что это – грандиозная афера», –  отметил народный депутат.
Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ заявил, что за три месяца противостояния с властью оппозиция смогла добиться ряда уступок: опустили верхний порог продажи земли одному юридическому лицу с 200 тысяч до 10 тысяч га, провели ограничения для иностранцев.
«Но остались еще принципиальные вопросы у фермеров, которые протестуют против этого закона. И принципиально здесь –  невозможность передачи права продажи от арендатора кому-либо. Это необходимо, чтобы те, кто сегодня арендует 200 тысяч га, не скупили их через подставных лиц. И второй момент – переходной период от покупки физлицами к юридическим лицам. Так было в европейских странах: физическое лицо может купить не более 100 га, а потом может продать их юрлицу не раньше, чем через 3-5 лет. Наконец, люди требуют, чтобы еще и верхний порог продажи земли одному юридическому лицу снизили с 10 до 5 тысяч га», – рассказал Юрий Бойко.
Кроме того, по его словам, есть еще и требования тех, кто сейчас землей не владеет.
«Доктор, который живет в селе, учитель, жители городов, рабочие, инженеры – и таких миллионы. Они имеют право на свой пай. Если решить все эти вопросы, то можно выйти к людям и сказать: вот честный законопроект, мы его выносим на референдум. Если будет политическая воля президента, правительства и парламента, за два-три месяца все это можно провести. И тогда люди будут довольны, и рынок земли будет цивилизованный», – резюмировал Юрий Бойко.
Напомним, в четверг, 6 февраля монобольшинство планировало протянуть закон об открытии рынка сельхозземель. Фракция ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ заблокировала принятие этого законопроекта.  Их поддержали и представители других фракций. По итогам 7 февраля депутаты рассмотрели 184 правки из 4 018. На этом Верховная Рада завершила работу.
Депутаты-оппозиционеры внесли более 3 тысяч правок и отстаивали каждую из них на заседании профильного парламентского комитета. Принципиальная позиция оппозиционеров – сначала земли из госсобственности надо распаевать, раздать их тем людям, кто еще не получил свой земельный надел, навести порядок в Госгеокадастре, затем вынести вопрос об открытии рынка земли на референдум – и только потом голосовать его в зале парламента.
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Теги: news, новости, Украина, Бойко, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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