 

Против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе выступает Украина

Политика Сегодня, 10:5758
Против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе выступает Украина
Министр Загороднюк отметил, что разведение не влияет на безопасную ситуацию
По его словам, этот вопрос Минобороны глубоко исследовало совместно с Генштабом, на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны и в других силовых ведомствах.
Украина не поддерживает разведение сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".
"Это, во-первых, противоречит минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", - отметил Загороднюк.
Министр подчеркнул также, что сейчас разведение не меняет ситуацию с безопасностью никоим образом.
"Потому что если есть политическая воля у той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", - добавил он.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Разведение, войск, 7dniv, 7dnivinfo, Новости_Украины  
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики

Новости по теме

Внедрение дорожных карт НАТО в январе начнут ВСУ
Внедрение дорожных карт НАТО в январе начнут ВСУ
22-янв-2020, 16:18
В ближайшее время определят участки для разведения на Донбассе
В ближайшее время определят участки для разведения на Донбассе
20-янв-2020, 13:25
Кто является сторонами вооруженного конфликта на Донбассе ответил Сайдик
Кто является сторонами вооруженного конфликта на Донбассе ответил Сайдик
20-янв-2020, 10:06
Загороднюк заявил что полное перемирие ожидается с 1 января
Загороднюк заявил что полное перемирие ожидается с 1 января
26-дек-2019, 19:04
Изменить минские соглашения отказались в России
Изменить минские соглашения отказались в России
12-дек-2019, 12:34

Последние новости

15:30
Политика
Тюрьму за вовлечение детей в незаконные вооруженные формирования может ввести Рада
15:23
Политика
Эвакуацию своих граждан из Хубэя объявила Украина
15:21
Экономика
Продление контракта на транзит газа с Украиной после 2024 допустили в России
15:18
События
В Минздраве заявили что короновирусом заразился еще один украинец
15:16
Политика
Отчет Милованова об экономической ситуации в Украине заслушали в Раде
15:14
Политика
Из-за раздачи "паспортов" в ОРДЛО открыл дело офис генпрокурора
15:05
Политика
Закон о строительстве пандусов без документов о праве собственности одобрил Зеленский
15:01
События
Меру пресечения Зверобой избрал суд
10:57
Политика
Против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе выступает Украина
10:52
События
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 тысяч
10:11
Экономика
Cущественное падение цены на газ прогнозируют в "Нафтогазе"
09:52
Общество / Жизнь
Санкции за суды над украинцами в Крыму инициирует Минветеранов
09:25
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (10.02.20)
09:03
Общество
Какие сегодня праздники, события - 10 Февраля
Вчера, 2020-02-09
23:09
События
Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие
21:00
Политика
Юрий Бойко назвал заинтересованных в скупке украинской земли
19:10
События
Впервые Китайский коронавирус обнаружили у украинца
19:08
События
Автобус с украинцами в России протаранил фуру
19:06
События
Назвали новые сроки пикового распространения коронавируса
19:04
События
Автобус с детьми перевернулся в Чехии, много пострадавших

Новости ТОП-7

В Украине выпустят из диспансеров всех психически больных и туберкулёзников73394
Юрий Бойко назвал заинтересованных в скупке украинской земли6281
Гороскоп на сегодня (10.02.20)5090
В Закарпатье всё СБУ на ушах в поисках контрабандного туннеля в Словакию3950
В Нижних Воротах на Закарпатье, несколько часов назад произошел вооруженный инцидент с участием спецслужб2222
Цель земельной реформы назвал представитель Зеленского686
Мотивы таиландского стрелка стали известны551

Досуг

Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15229
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28665
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:58931
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53574
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21799
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19598

События

В Минздраве заявили что короновирусом заразился еще один украинец
В Минздраве заявили что короновирусом заразился еще один украинец
Украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess
Сегодня, 15:1825
Меру пресечения Зверобой избрал суд
Меру пресечения Зверобой избрал суд
Зверобой вручили подозрение из-за угроз Зеленскому
Сегодня, 15:0133
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 тысяч
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 тысяч
Китайские СМИ сообщают о 909 смертях
Сегодня, 10:5273
Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие
Полиция обнародовала официальную информацию о задержании банды на Нижних Воротах: сопротивлялись, имели оружие
О спецоперации отчитались в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, отмечая, что задержали членов
Вчера, 23:09143
Впервые Китайский коронавирус обнаружили у украинца
Впервые Китайский коронавирус обнаружили у украинца
У больного нет никаких серьезных симптомов болезни
Вчера, 19:10244
Автобус с украинцами в России протаранил фуру
Автобус с украинцами в России протаранил фуру
В результате аварии погибли три человека
Вчера, 19:08124
7 Днів