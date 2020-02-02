Закон о строительстве пандусов без документов о праве собственности одобрил Зеленский

В частности, предусмотрены изменения в закон "О регулировании градостроительной деятельности", которыми разрешается устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0863, которым предусмотрено разрешение на обустройство пандусов в зданиях без документа о праве собственности и пользования земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно закону, объект не может быть принят в эксплуатацию в случае, если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
При этом порядок устройства средств беспрепятственного доступа к объектам или их разумного приспособления устанавливает Кабинет министров.
Напомним, 16 января парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №0863.