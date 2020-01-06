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Политика Сегодня, 15:1616
Отчет Милованова об экономической ситуации в Украине заслушали в Раде
Так, представил отчет глава министерства Тимофей Милованов. Он очертил основные задачи, которые стоят перед экономикой страны, отметив, что конечной целью является улучшение благосостояния людей.
Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития заслушал отчет Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по экономической ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
"В первую очередь - это создание рабочих мест и новых предприятий - восстановление и развитие экономики", - сказал чиновник.
По его словам, есть три основные вызовы, которые стоят сегодня перед промышленностью Украины: устаревшие основные средства, переориентация рынков сбыта и внедрение carbon border tax в Евросоюзе.
"В среднем износ основных средств составляет 60%, в то время, как у наших соседей - 35,5%. А в промышленности этот показатель у нас составляет 66% ... Уровень торговли - 0,2%, доля в ВВП мира - 0,3%", - отметил министр.
Глава Минэкономики сообщил, что в течение 2013-2019 годов Украина потеряла рынки ряда стран, в том числе российский и Казахстана: по машиностроению экспорт в РФ снизился с 2013 по 2019 год с 5,5 млрд долларов США до менее 1 миллиарда долларов США. Министр также сообщил, что экспорт в страны ЕС за это время вырос с 2 миллиардов долларов США в 2013 году до 3 миллиардов долларов США в 2019 году и не может в полной мере заменить эти потери.
"Дальнейшее наращивание экспорта в эти страны под угрозой - из-за введения ЕС протекционистского инструмента carbon border tax отечественные производители получат убытки и потеряют конкурентоспособность", - пояснил Милованов.
По словам министра, в украинской экономике экспорт занимает 45%, но одновременно "в нем неприемлемо малая часть высокотехнологичной продукции и услуг - лишь 3,1%, и, в общем, низкая производительность труда".
Кроме того, министр предложил членам комитета пакет инициатив с целью предоставления толчка украинской экономике. По его словам, в стране необходимо создавать условия для притока инвестиций и обновления основных средств.
"Общий объем необходимых инвестиций в страну - 50 млрд долларов США. Это позволит создать новые рабочие места и даты украинцам возможность зарабатывать больше", - добавил он.
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Теги: news, новости, Украина, Милованов, 7dniv, 7dnivinfo  
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