Эвакуацию своих граждан из Хубэя объявила Украина

Сообщается, что в связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй коронавируса 2019-nCoV правительство решило эвакуировать граждан Украины. С этой целью 11 февраля за украинцами в китайский Ухань отправится специальный чартерный рейс.

Из-за вспышки коронавируса в Китае граждане Украины будут эвакуированы из провинции Хубэй - эпицентра распространения. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае.