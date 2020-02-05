Раде разрешить допуск иностранных военных на учения в Украину рекомендует комитет

В документе также определяется общая численность иностранных военных, типы и количество вооружений, военной техники, сроков пребывания и мест дислокации на период проведения учений.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №3003 главы государства Владимира Зеленского "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Законопроектом предлагается одобрить решение президента Украины о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств в 2020 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2020", украинско-румынских учениях "Риверайна - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020", - указано в сообщении.

При этом финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием ВСУ на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824,3 тыс. гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" Министерству обороны Украины по соответствующей бюджетной программе.

"По результатам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу и в целом", - указано в сообщении.