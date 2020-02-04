Текст закона о частичной приватизации "Нафтогаза", "Укрпошты" и УЗ появился в Раде

Проект был зарегистрирован в понедельник, 3 февраля. Изначально текст отсутствовал на сайте ВР.
В Верховной раде появился текст законопроекта №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.
"Утвердить перечни объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, в соответствии со следующими приложениями: перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50 процентов + 1 акция и не подлежит приватизации, согласно приложению 1; перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100 процентов, государственных унитарных и казенных предприятий, не подлежащих приватизации, согласно приложению 2; перечень объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации, согласно приложению 3", - сказано в тексте законопроекта.