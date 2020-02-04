Текст закона о частичной приватизации "Нафтогаза", "Укрпошты" и УЗ появился в Раде

Проект был зарегистрирован в понедельник, 3 февраля. Изначально текст отсутствовал на сайте ВР.

В Верховной раде появился текст законопроекта №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.