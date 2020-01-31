Следующим канцлером Германии отказалась быть Крамп-Карренбауер

Крамп-Карренбауэр об этом заявила на заседании президиума ХДС. Она объявила, что не хочет занимать пост канцлера. Кроме того, источники издания пишут, что Крамп-Карренбауэр еще и уйдет с должности главы партии.

Лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер не будет претендовать на пост канцлера и уйдет с поста главы партии. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

По словам участников встречи, лидер ХДС жаловалась на неурегулированные отношения между частями партии и ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Она была категорически против сотрудничества с этими политическими силами.