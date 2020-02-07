Серьезной угрозой для населения объявили коронавирус в Британии

Отмечается, что сейчас в Британии зафиксированы четыре случая заболевания. Больных отправили в больницу Эрроу-парк в Виррале и Парк Кентс Хилл в Милтон-Кейнс.

Распространение коронавируса представляет собой серьезную и неизбежную угрозу Британии. Об этом заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.

"Распространение или передача нового типа коронавируса представляет собой серьезную и неминуемую угрозу для здоровья населения, и меры, изложенные в этих правилах, рассматриваются как эффективное средство задержки или предотвращения дальнейшей передачи вируса", - заявил министр.