 

Трампа уйти в отставку призвал премьер Малайзии

Политика Сегодня, 16:2654
Трампа уйти в отставку призвал премьер Малайзии
Издание пишет, что такие слова Мохамада о Трампе вызваны политикой американского президента на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выступил с критикой президента США Дональда Трампа и призвал его уйти в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на малайзийскую газету Star.
"Американцы - хорошие люди, но не президент Трамп. Я призвал его уйти в отставку для спасения Америки", - заявил он.
Мохамад также сказал, что будет разговаривать с Китаем, чтобы поддержать дело палестинцев против израильских сил.
Ранее Белый дом опубликовал план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке согласно "Сделке века".
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Теги: news, новости, Украина, Трамп, США, Малайзия, 7dniv, 7dnivinfo  
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