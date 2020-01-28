Трампа уйти в отставку призвал премьер Малайзии

Издание пишет, что такие слова Мохамада о Трампе вызваны политикой американского президента на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выступил с критикой президента США Дональда Трампа и призвал его уйти в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на малайзийскую газету Star.

"Американцы - хорошие люди, но не президент Трамп. Я призвал его уйти в отставку для спасения Америки", - заявил он.

Мохамад также сказал, что будет разговаривать с Китаем, чтобы поддержать дело палестинцев против израильских сил.