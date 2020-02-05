Комитету Рады законопроект об "инвестиционных нянях" передал Кабмин

В частности, комитет заслушал отчет министерства об экономической ситуации в Украине.

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов передал комитету Верховной рады по вопросам экономического развития законопроект об "инвестиционных нянях". Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

"Министр передал комитету пакет законопроектов ... Это "инвестиционные няни", защита украинского производителя на внешних рынках, создание комитета промышленности и ряд других", - указано в сообщении.

Милованов призвал комитет поддержать законотворческие инициативы Минэкономики и продолжить совместную работу.

Также, по его словам, ведется работа над созданием Фонда национального богатства.