Закон о предоставлении услуг военного характера за пределами Украины внесли в ВР

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности" по предоставлению услуг военного или охранного характера за пределами Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Суть закона

В пояснительной записке отмечается, что под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера.

"Характерной особенностью предложенного законопроекта является предоставление подобных услуг исключительно за рубежом, что исключает возможность образования "частных" армий внутри государства", - указано в ней.

Подробнее о законопроекте

Закон состоит из 9 разделов и нормирует правоотношения в следующих сферах военно-консалтинговой деятельности, начиная от порядка создания субъекта военно-консалтинговой деятельности, получения последним лицензии на предоставление услуг военного или охранного характера, оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему , особенности государственного и общественного контроля за деятельностью субъектов военного-консалтинговой деятельности, заканчивая гарантиями социальной и правовой защиты их участников, основателей в и персонала.

Документ вводит жесткие условия приобретения лицом права осуществлять военно-консалтинговую деятельность путем создания соответствующего субъекта хозяйственной коммерческой деятельности. Особенностью деятельности такого субъекта является его направление на внешние рынки и запрет осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории Украины. Это связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине.

При этом законопроектом предоставляется право субъектам военно-консалтинговой деятельности осуществлять импорт в рамках внешнеэкономической деятельности, ввоз в Украину и вывоз за ее пределы огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему исключительно для осуществления договорных обязательств в государстве территориальной юрисдикции в соответствии с законодательством этого государства и нормами международного права.