Закон об увеличении штрафов за ложный вызов полиции и "скорой" внес Кабмин в Раду

В частности, проект был зарегистрирован под №3046 в понедельник, 10 февраля. На данный момент текст проекта еще не опубликован на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об увеличении штрафов за заведомо ложный вызов полиции, "скорой помощи" или аварийных служб. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Отметим, ранее сообщалось, что Кабмин в новом проекте закона предлагает установить, что штраф за ложный вызов специальных служб составит от 3400 до 10200 гривен. Ранее он составлял от 51 до 119 гривен.