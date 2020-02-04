Закон об увеличении штрафов за ложный вызов полиции и "скорой" внес Кабмин в Раду

В частности, проект был зарегистрирован под №3046 в понедельник, 10 февраля. На данный момент текст проекта еще не опубликован на сайте ВР.
Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об увеличении штрафов за заведомо ложный вызов полиции, "скорой помощи" или аварийных служб. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Отметим, ранее сообщалось, что Кабмин в новом проекте закона предлагает установить, что штраф за ложный вызов специальных служб составит от 3400 до 10200 гривен. Ранее он составлял от 51 до 119 гривен.
"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей", - отмечается в пояснительной к законопроекту.