В Кабмине рассказали, когда будут результаты безвиза с Канадой

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, канадская комиссия прибудет в Украину в мае.

Возможность введения безвизового режима с Канадой будет во многом зависеть от решения специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады, которая сначала должна одобрить упрощенный режим ЕТА+. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Гончарук напомнил, что в прошлом году Канада предложила Украине присоединиться к программе упрощенного визового режима - ЕТА+.