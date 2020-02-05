В Кабмине рассказали, когда будут результаты безвиза с Канадой

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, канадская комиссия прибудет в Украину в мае.
Возможность введения безвизового режима с Канадой будет во многом зависеть от решения специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады, которая сначала должна одобрить упрощенный режим ЕТА+. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Гончарук напомнил, что в прошлом году Канада предложила Украине присоединиться к программе упрощенного визового режима - ЕТА+.
"Уже в мае этого года мы ожидаем приезд специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады. Наше правительство окажет ей максимальное содействие, поэтому надеемся, что уже в ближайшем будущем мы получим положительные результаты на пути к украинско-канадскому безвизу", - отметил премьер.