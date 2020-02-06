В скандал с крупнейшей утечкой данных избирателей попала партия Нетаньяху

Сообщается, что "Ликуд" загрузил в приложение Elector полный реестр израильских избирателей, и это привело к утечке персональных данных почти 6,5 млн человек. Информация включает имена, номера удостоверений личности, адреса и пол каждого избирателя, а также номера телефонов и другие личные данные.

В Израиле произошла крупнейшая в истории утечка данных избирателей из-за недостатков приложении партии "Ликуд", которую возглавляет премьер Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет местное издание Haaretz.

Разработчик Elector уже сообщил, что уязвимость в приложении была "единоразовым инцидентом, который уже устранен". По данным Haaretz, уязвимость позволяла любому загрузить весь реестр избирателей. До этого известная утечка аналогичной величины произошла в 2006 году, когда сотрудник МВД Израиля похитил реестр населения и незаконно опубликовал.

Уязвимость заключается в том, что в исходном коде Elector зафиксированы имена пользователей и пароли, которые позволили зайти в систему и загрузить реестр. На данный момент неизвестно, сколько человек получили доступ таким образом.