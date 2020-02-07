Иван Чубирко рассказал о проблемах в медицинской отрасли Закарпатья и пути их решения

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Недавно Правительство определило восемь опорных больниц на Закарпатье. Об этом говорится в утвержденном Кабмином 15 января 2020 распоряжении № 23-р "Про утверждение перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года".

Согласно этому документу в Закарпатье опорными станут КНП в Берегово, Виноградово, Воловце, Мукачево, Рахове, Тячеве, Хусте и Ужгороде.

Ситуация вызвала бурю возмущения закарпатцев в сети и не только.

Больше всего возмутились жители Иршавщины и Великоберезнянщины, а также в Межгорском, Свалявском и Перечинском районах. Ведь их районных больниц в этом перечне нет. Следовательно, следует ожидать потери статуса районных и реорганизации, а соответственно и существенного сокращения врачей и медицинского персонала.

В связи с этими событиями на сайте Правительства закарпатцами зарегистрировано петицию по Иршавской ЦРБ.

Авторы петиции просят внести изменения в распоряжение "Про утверждение перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года", и внести Иршавскую районную больницу в перечень опорных заведений здравоохранения, а также сохранить ее многопрофильность.

Руководители Иршавского района и возмущенная общественность готовы обращаться в Киев, однако должны получить согласование Закарпатской ОГА.

Обратились обеспокоены закарпатцы и к народному депутату Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ" Виктора Медведчука. Свое обращение к политику иршавчанам передали главе Закарпатской организации ОПЗЖ, депутату областного совета Ивану Чубирко.

Следует заметить, что обращающиеся пришли к представителям "Оппозиционные платформы - ЗА ЖИЗНЬ" не случайно. Ведь, политсила открыто выступает против разрушения государственной системы здравоохранения в Украине. А парламентарии от ОПЗЖ непреклонны в утверждении того, что государство должно оставаться основным гарантом доступа к медицинским услугам для всех граждан на всей территории страны, как это предусмотрено Конституцией.

Среди прочего, речь идет и о требованиях увеличение финансирования медицины и внесения соответствующих изменений в бюджет, как на уровне ВРУ, так и на местах.

Ситуацию в медицинской отрасли сложилась на Закарпатье после назначения опорных больниц в области, для сайта "ПЕРШИЙ.com.ua" прокомментировал депутат облсовета, председатель Закарпатской организации политсилы «Оппозиционная платформа - За жизнь» Иван Чубирко. Также он озвучил и пути решения данной проблематике.

Прежде всего, как отметил Иван Чубирко, больницы на Закарпатье необходимо не закрывать, а открывать и развивать в каждом населенном пункте. Все для того, чтобы закарпатцы имели возможность получать качественную и квалифицированную помощь в каждом районе и селе, а не добираться до медучреждений десятки километров.

"Сейчас, согласно распоряжению о опорные больницы, у нас на Закарпатье остается восемь больниц на тринадцать районов. Считаю - это недопустимо!

О какой качественной медпомощи может идти речь, если врачам и пациентам нужно будет через час, грубо говоря, потому что есть ситуации, когда отсчет идет на минуты, доезжать из Лутц, допустим, в Ужгород или Воловец. Что делать людям в пяти районах нашей области - Иршавском, Межгорском, Свалявском, Перечинском и Великоберезнянском, не попали в утвержденный перечень?

Как быть с пациентами в острых состояниях - с инфарктами, инсультами, политравмами? Вопросов пока больше, чем ответов. Да и вообще такое решение, учитывая специфику Закарпатье - это нонсенс, потому что если доехать из Иршава в Мукачево, к примеру, за час времени еще реально, то каким образом доставить пациента из окрестностей Великоберезнянщины, скажем, в Ужгород?

Нет, однозначно, такое решение невзвешенное и недопустимо! Те, кто его принимал, понятия не имеют о ситуации в Закарпатье, даже относительно особенностей местности, горных населенных пунктов, куда в принципе добраться проблематично.

Я убежден в том, что больницы на Закарпатье нужно не закрывать и сокращать врачей и персонал, а наоборот - открывать! Причем, оборудованные необходимыми принадлежностями, аппаратами и медикаментами учреждения здравоохранения, амбулатории в каждом населенном пункте! Нужно привлекать квалифицированных специалистов, которые бы работали, если не в каждом селе, то по крайней мере на достижимой расстоянии в районе, а не "лечили людей по скайпу", как предлагала одна "большая реформаторка" Супрун, - отметил Иван Чубирко.

По ситуации на уровне областной власти, то сейчас областной властью на согласительном совещании с Министерством здравоохранения, учитывая естественный ландшафт области (2/3 территории гористые и высокогорные, 51% территории лесистые, вытянутое расположение поселений, - ред.), Было обоснована целесообразность развития еще двух опорных больниц дополнительно в горной местности: Воловецкой и Раховского ЦРБ.

Относительно собственно опорных больниц, то они, по замыслу, будут работать в режиме 24 часа в сутки, в течение семи дней в неделю. Здесь будут оказывать экстренную медицинскую помощь, а также сконцентрируют максимальное количество узких специалистов - профессиональных врачей. В общем, это и есть их главное отличие от неопорных больниц.

По ситуации в медицинской отрасли в Украине в целом, то Иван Чубирко отметил следующее: