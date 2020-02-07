Иван Чубирко рассказал о проблемах в медицинской отрасли Закарпатья и пути их решения

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Недавно Правительство определило восемь опорных больниц на Закарпатье. Об этом говорится в утвержденном Кабмином 15 января 2020 распоряжении № 23-р "Про утверждение перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года".
Согласно этому документу в Закарпатье опорными станут КНП в Берегово, Виноградово, Воловце, Мукачево, Рахове, Тячеве, Хусте и Ужгороде.
Ситуация вызвала бурю возмущения закарпатцев в сети и не только.
Больше всего возмутились жители Иршавщины и Великоберезнянщины, а также в Межгорском, Свалявском и Перечинском районах. Ведь их районных больниц в этом перечне нет. Следовательно, следует ожидать потери статуса районных и реорганизации, а соответственно и существенного сокращения врачей и медицинского персонала.
В связи с этими событиями на сайте Правительства закарпатцами зарегистрировано петицию по Иршавской ЦРБ.
Авторы петиции просят внести изменения в распоряжение "Про утверждение перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года", и внести Иршавскую районную больницу в перечень опорных заведений здравоохранения, а также сохранить ее многопрофильность.
Руководители Иршавского района и возмущенная общественность готовы обращаться в Киев, однако должны получить согласование Закарпатской ОГА.
Обратились обеспокоены закарпатцы и к народному депутату Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ" Виктора Медведчука. Свое обращение к политику иршавчанам передали главе Закарпатской организации ОПЗЖ, депутату областного совета Ивану Чубирко.
Следует заметить, что обращающиеся пришли к представителям "Оппозиционные платформы - ЗА ЖИЗНЬ" не случайно. Ведь, политсила открыто выступает против разрушения государственной системы здравоохранения в Украине. А парламентарии от ОПЗЖ непреклонны в утверждении того, что государство должно оставаться основным гарантом доступа к медицинским услугам для всех граждан на всей территории страны, как это предусмотрено Конституцией.
Среди прочего, речь идет и о требованиях увеличение финансирования медицины и внесения соответствующих изменений в бюджет, как на уровне ВРУ, так и на местах.
Ситуацию в медицинской отрасли сложилась на Закарпатье после назначения опорных больниц в области, для сайта "ПЕРШИЙ.com.ua" прокомментировал депутат облсовета, председатель Закарпатской организации политсилы «Оппозиционная платформа - За жизнь» Иван Чубирко. Также он озвучил и пути решения данной проблематике.
Прежде всего, как отметил Иван Чубирко, больницы на Закарпатье необходимо не закрывать, а открывать и развивать в каждом населенном пункте. Все для того, чтобы закарпатцы имели возможность получать качественную и квалифицированную помощь в каждом районе и селе, а не добираться до медучреждений десятки километров.
"Сейчас, согласно распоряжению о опорные больницы, у нас на Закарпатье остается восемь больниц на тринадцать районов. Считаю - это недопустимо!
О какой качественной медпомощи может идти речь, если врачам и пациентам нужно будет через час, грубо говоря, потому что есть ситуации, когда отсчет идет на минуты, доезжать из Лутц, допустим, в Ужгород или Воловец. Что делать людям в пяти районах нашей области - Иршавском, Межгорском, Свалявском, Перечинском и Великоберезнянском, не попали в утвержденный перечень?
Как быть с пациентами в острых состояниях - с инфарктами, инсультами, политравмами? Вопросов пока больше, чем ответов. Да и вообще такое решение, учитывая специфику Закарпатье - это нонсенс, потому что если доехать из Иршава в Мукачево, к примеру, за час времени еще реально, то каким образом доставить пациента из окрестностей Великоберезнянщины, скажем, в Ужгород?
Нет, однозначно, такое решение невзвешенное и недопустимо! Те, кто его принимал, понятия не имеют о ситуации в Закарпатье, даже относительно особенностей местности, горных населенных пунктов, куда в принципе добраться проблематично.
Я убежден в том, что больницы на Закарпатье нужно не закрывать и сокращать врачей и персонал, а наоборот - открывать! Причем, оборудованные необходимыми принадлежностями, аппаратами и медикаментами учреждения здравоохранения, амбулатории в каждом населенном пункте! Нужно привлекать квалифицированных специалистов, которые бы работали, если не в каждом селе, то по крайней мере на достижимой расстоянии в районе, а не "лечили людей по скайпу", как предлагала одна "большая реформаторка" Супрун, - отметил Иван Чубирко.
По ситуации на уровне областной власти, то сейчас областной властью на согласительном совещании с Министерством здравоохранения, учитывая естественный ландшафт области (2/3 территории гористые и высокогорные, 51% территории лесистые, вытянутое расположение поселений, - ред.), Было обоснована целесообразность развития еще двух опорных больниц дополнительно в горной местности: Воловецкой и Раховского ЦРБ.
Относительно собственно опорных больниц, то они, по замыслу, будут работать в режиме 24 часа в сутки, в течение семи дней в неделю. Здесь будут оказывать экстренную медицинскую помощь, а также сконцентрируют максимальное количество узких специалистов - профессиональных врачей. В общем, это и есть их главное отличие от неопорных больниц.
По ситуации в медицинской отрасли в Украине в целом, то Иван Чубирко отметил следующее:
"По мнению нашей политсилы, на здравоохранение в Украине должно выделяться не менее 5% ВВП - в полном соответствии с законом" О финансовые гарантии медицинского обслуживания населения ". Недопустимо, чтобы под предлогом «оптимизации бюджетных расходов» закрывали больницы, сельские медпункты, сокращали медицинских работников. Мы требуем, чтобы антинародные реформы в медицине были остановлены. Недопустимо, чтобы в результате всех этих «экспериментов» украинское общество оказалось разделено на тех, кто может позволить себе лечение, и тех, кому медицинские услуги недоступны. Мы считаем необходимым нарастить финансирование критически важных направлений здравоохранения, таких как экстренная медицинская помощь. Кроме того, нужно увеличить субвенции из государственного бюджета на развитие сельской медицины, повысить зарплаты медицинским работникам, расширить государственный заказ на подготовку специалистов-медиков и обеспечить государственную поддержку отечественным медицинским исследованиям. 2020 й год должен стать годом возрождения украинской медицины и мы работаем в этом направлении как на местах, так и на уровне ВР ", - отметил Иван Чубирко.