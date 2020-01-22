С улиц и клубов юношей в армию больше не будут забирать пообещал Загороднюк

Он отметил, что призывники, которым не исполнилось 20 лет, получат возможность служить в ВСУ только при наличии письменного заявления.

Правительство утвердит нормативный акт, которым будет урегулирован вопрос срочной службы в армии юношей 18-19 лет. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире программы "Свобода слова".

"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, я его уже подписал и передал на согласование в Кабмин. Там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет. Действительно будет нормативный акт, который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет", - сказал министр.

Также Загороднюк подчеркнул, что срочники не попадают в зону ООС.

Кроме того, он заверил, что Минобороны будет бороться со взятками за отсрочку от армии и жестко контролировать военкоматы, чтобы отменить практику призыва в армию юношей прямо с улицы.