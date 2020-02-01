Перестать измерять потребление газа в кубометрах предлагает Коболев

Коболев считает, что пора переходить на энергетические единицы измерения газа - по теплотворности.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил измерять потребление газа не в кубах, а в килокалориях. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы сегодня говорили с представителями регулятора... о переходе на энергетические единицы. Надо прекратить потреблять газ в кубах, а начать потреблять его, как во всем цивилизованном мире, в килокалориях", - сказал он.

Коболев отметил, что переход на учет потребления газа в энергетических единицах позволит снять вопрос качества газа, на который жалуются потребители.

"Если состоится переход на учет газа в энергетических единицах, не будут возникать вопросы о морозном коэффициенте, о калорийности топлива, о вопросе качества газа", - сказал он.