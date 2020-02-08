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Политика Сегодня, 10:5270
О процессуальном статусе вернувшихся в Киев экс-"беркутовцев" рассказал Рябошапка
По его словам, экс-"беркутовцы" будут иметь возможность в суде доказывать свою невиновность.
Двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, вернувшиеся в Киев после их обмена в ОРДЛО, остаются подсудными. Об этом в эфире программы "Свобода слова" генпрокурор украины Руслан Рябошапка.
"Дело сейчас находится на стадии судебного разбирательства и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", - сказал генпрокурор.
Рябошапка отметил, что экс-"беркутовцам", что вернулись в Украину после обмена, не будут менять меру пресечения, если они будут продолжать появляться на судебные заседания.
Напомним, Бывшие "беркутовцы" Александр Мариченко и Сергей Тамтура, которые в конце 2019 года были обменяны в ОРДЛО, вернулись в Киев.
Ранее РБК-Украина писало, что 29 декабря произошел обмен пленными по формату "всех на всех" между Киевом и ОРДЛО. Так называемым "республикам" Донбасса были переданы экс-"беркутовцы" Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко.
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