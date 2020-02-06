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Политика Сегодня, 15:1651
Новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Борис Баум
Так, по словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, к Бауму есть доверие.
Офис президента подтверждает, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Борис Баум. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
В частности, Борис Баум - гражданин Латвии, который до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Михаил Спектор и др.). Он входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.
"Несмотря на то, что Баум - не сотрудник ОП, он представляется представителем Офиса Зеленского. Сейчас он выполняет роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации. Баум регулярно встречается с менеджментом азартных заведений и ездит на Банковую рассказывать о переговорах по законопроекту", - указано в расследование.
Отмечается, что Баума привел на Банковую нынешний глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
В ОП подчеркивают, что хотели бы видеть Бориса Баума во главе нового госоргана - Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.
"По крайней мере, у нас есть к нему доверие. Мое мнение, что это нормальная кандидатура", - отметил Тимошенко, курирующий направление реформы игорного рынка.
Следует отметить, что конкурса на избрание председателя и членов комиссии в законопроекте, одобренном за основу, не предусмотрен. Планируется, что Комиссию без конкурса выберет парламентский комитет по финансам и налоговой политики, а утвердит Кабинет министров.
Напомним, 16 января Рада поддержала за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", за него проголосовали 260 нардепов.
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