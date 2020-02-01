К миру с Израилем привержена Палестина, заявил Аббас

По словам лидера Палестины, "мирный план Трампа" не может обеспечить мир в регионе, поскольку он нарушает международное право. При этом Аббас отметил, что не против еврейского народа, а против "любого, кто нападает на Палестину, независимо от религии".

Палестина отклонила "мирный план Трампа" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, при этом палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приверженности миру с Израилем. Об этом Аббас заявил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН, передает The Jerusalem Post.

"Мир между Палестиной и Израилем возможен, и мы привержены его достижению. Я готов остаться здесь, в ООН, чтобы немедленно начать переговоры. Я скажу одну вещь. Мы не будем прибегать к насилию или терроризму", - заявил Аббас.