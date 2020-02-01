О готовности к прямым переговорам с Палестиной заявил Израиль

"Израиль хочет вести прямые переговоры с палестинцами. Аббас должен был приехать в Иерусалим, а не в Нью-Йорк", - заявил Данон.
По его словам, президент Палестины Махмуд Аббас не хочет мира в регионе.
Израиль заявил о готовности приступить к прямым переговорам с Палестиной относительно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон, передает The Jerusalem Post.
Отмечается, что сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Аббас планирует выступить с просьбой поддержать резолюцию, осуждающую предложенный мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Согласно плану предлагается признать два суверенных государства Израиль и Палестина. При этом Израиль получит территорию Иорданской долины, а Палестина столицу в Восточном Иерусалиме.