Политического убежища в Германии просит Онищенко

По словам адвоката, в Украине "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах".
Также он говорит, что главный политический оппонент Онищенко - Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что якобы представляет опасность для бывшего депутата.
Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища. Об этом сообщил в разговоре с DW адвокат украинца Инга Миноджио.
"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - подчеркнул адвокат.