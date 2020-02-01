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Политика Сегодня, 19:1141
Политического убежища в Германии просит Онищенко
По словам адвоката, в Украине "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах".
Также он говорит, что главный политический оппонент Онищенко - Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что якобы представляет опасность для бывшего депутата.
Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища. Об этом сообщил в разговоре с DW адвокат украинца Инга Миноджио.
"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - подчеркнул адвокат.
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