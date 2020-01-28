Карту активности ВМФ России опубликовал Пентагон

Как отмечает Пентагон, РФ и Китай наращивают интенсивность своих морских операций. В частности, Российская Федерация продолжает инвестировать в современные "тихие субмарины".

Пентагон опубликовал карту, которая показывает зоны повышенной активности морских сил России и Китая. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Министерства обороны США.





"Ситуация на море конкурентна как никогда прежде и глобальные игроки продолжают усиливать свои позиции", - говорится в документе.