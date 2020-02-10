Разрешить Нацгвардии участвовать в миротворческих операциях Кабмин предлагает Раде

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сегодня привлечения военнослужащих Национальной гвардии Украины в составе подразделения со штатным вооружением и техникой для участия в многонациональных учениях за пределами Украины невозможно в связи с отсутствием правовых оснований для их направления.

В Верховной раде Украины появился текст правительственного законопроекта №3041 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.