 

Нестор Шуфрич: Наши отношения с Венгрией должны развиваться в интересах наших народов

Политика Сегодня, 16:1139
Нестор Шуфрич: Наши отношения с Венгрией должны развиваться в интересах наших народов
В субботу, 8 февраля, состоялся  совместный завтрак вице-премьер-министра Венгрии Шемьена Жолта и народного депутата Украины, сопредседателя межпарламентской группы дружбы «Украина-Венгрия» Нестора Шуфрича, на котором политики обсудили украинско-венгерские отношения, а также подвели итоги визита министра иностранных дел Венгрии Сийярто Петера, побывавшего в украинской столице 7 февраля.
Во время беседы стороны обсудили необходимость внесения изменений в украинское законодательство, касающиеся использования родных языков национальных меньшинств, как это предусмотрено во втором абзаце 10 статьи Конституции Украины, зафиксировано несколькими международными обязательствами Украины, а также исходя из одного из основных принципов Евросоюза, который запрещает сужать уже существующие гражданские права.
На встрече политики также обсудили необходимость признать венгерский язык языком коренного народа, а также раскритиковали позицию Министерства образования и науки Украины относительно излишней политизированности вопроса.
Участники встречи отметили, что двусторонние отношения стран должны развиваться в интересах украинских и венгерских граждан. Нестор Шуфрич в лице вице-премьер-министра Шемьена Жолта поблагодарил венгерские власти за строительство, восстановление и сбережение православных святынь и храмов, которые находятся на территории венгерской республики. Шемьен Жолт, в свою очередь, пригласил украинских депутатов посетить венгерский парламент и в дружеской обстановке встретиться со своими венгерскими коллегами.
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