Нестор Шуфрич: Наши отношения с Венгрией должны развиваться в интересах наших народов

В субботу, 8 февраля, состоялся совместный завтрак вице-премьер-министра Венгрии Шемьена Жолта и народного депутата Украины, сопредседателя межпарламентской группы дружбы «Украина-Венгрия» Нестора Шуфрича, на котором политики обсудили украинско-венгерские отношения, а также подвели итоги визита министра иностранных дел Венгрии Сийярто Петера, побывавшего в украинской столице 7 февраля.

Во время беседы стороны обсудили необходимость внесения изменений в украинское законодательство, касающиеся использования родных языков национальных меньшинств, как это предусмотрено во втором абзаце 10 статьи Конституции Украины, зафиксировано несколькими международными обязательствами Украины, а также исходя из одного из основных принципов Евросоюза, который запрещает сужать уже существующие гражданские права.

На встрече политики также обсудили необходимость признать венгерский язык языком коренного народа, а также раскритиковали позицию Министерства образования и науки Украины относительно излишней политизированности вопроса.