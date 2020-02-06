Об отсутствии переговоров с Россией о подаче воды в Крым заявил Ермак

Ермак отметил, что предложение главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии возобновить подачу воды в Крым, чтобы иметь преимущество в переговорах по Донбассу, это его личное мнение.

Подача воды в Крым с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ. Об этом заявил в среду на брифинге новый глава офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Никогда не говорил с российской стороной на переговорах по Донбассу о подаче воды в Крым", - заявил он.