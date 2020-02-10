Получение гражданства для украинцев снова упрощает Россия

Сообщается, что Госдума поддержала отмену собеседования для украинцев для получения статуса носителя русского языка.

Такой статус дает возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Государственная дума России во втором (основном) чтении поддержала законопроект, которым упрощается получение гражданства РФ для украинцев. Об этом пишут российские СМИ.

Согласно законопроекту, свободно владеющие русским языком граждане Украины могут лично подавать заявление о признании их носителями русского языка. В таком случае при наличии достаточных оснований комиссия может предоставить статус без собеседования.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать программу паспортизации жителей оккупированного Донбасса.