Крым не может быть объектом "размена" заявили у Путина

В частности, Песков прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о готовности возобновить поставки воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу.

Российская Федерация готова рассмотреть возможность коммерческих поставок воды с материковой Украины на оккупированный Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов … Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению - на коммерческой или на иной основе - они могут быть рассмотрены", - добавил он.