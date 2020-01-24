На диалоге Украины с ОРДЛО о контроле над границей настаивают у Путина

Российские власти настаивают на прямом диалоге Украины с "республиками Донбасса" о контроле над участком границы с Российской Федерацией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, представители "республик Донбасса" могут выступить против изменения сути минских соглашений.

"Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик", - заявил Песков.

Напомним, ранее новый глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что в вопросе выборов на оккупированном Донбассе на сегодня есть условия, без выполнения которых невозможно их провести.