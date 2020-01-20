Санкции против РФ без прогресса "Минска" ЕС не будет пересматривать

По словам Варгеи, решения по санкциям принимаются всеми государствами-членами.

Он добавил, что все страны-участники ЕС соглашаются с данной санкционной политикой.

Еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Европейский союз не будет пересматривать санкции против Российской Федерации, пока она не достигнет прогресса в исполнении минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".