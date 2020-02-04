В Украине уже активно ведется наступление на права работников

Хотя Закон о труде еще не принят (и не известно, когда будет принят), в Украине уже активно проводится политика по ограничению прав работников и расширению прав работодателей.

В частности, закон об устранении норм, якобы нарушающих права и законные интересы работодателей Украины №1233, резко снижающий штрафы работодателей за нарушение трудового законодательства, был опубликован в «Голосе Украины» 1 февраля т. г. и вступил в силу 2 февраля.

Теперь допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление на неполное рабочее время в случае реального выполнения работы полное время, выплата зарплаты без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное социальное страхование и налогов будет наказываться в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент выявления нарушения на каждого работника.

В случае повторного нарушения в течение двух лет работодатель оплатит тридцатикратный размер минимальной зарплаты на момент нарушения за каждого работника, в отношении которого было выявлено это нарушение.

Учитывая, что минимальная зарплата в Украине действительно минимальна, речь идет о значительном снижении реальной ответственности работодателей в сфере трудовых отношений.

Таким образом, принятие Закона о труде для действующей власти совершенно необязательно. Она и так проводит ограничение прав работников и непонятно чем мотивированное расширение прав работодателей. Позиция самих работников и представляющих их интересы профсоюзов просто игнорируется.