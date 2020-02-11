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Политика Сегодня, 14:2749
Состав СНБО сменил Зеленский
Вместе с тем, президент вывел из состава СНБО бывшего главу ОП Андрея Богдана.
Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя туда нового главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе главы государства.
"1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса президента Украины; 2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Богдан", - йдеится в указе.
Андрей Борисович Ермак - киевлянин, родился 21 ноября 1971 года. Высшее образование получил в Институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко (магистр международного частного права).
С 1995 года занимался адвокатской деятельностью. Является членом Международной ассоциации юристов IBA, член Ассоциации юристов Украины.
Будучи в должности помощника главы государства, Андрей Ермак провел встречу с адвокатом президента США Рудольфо Джулиани. В качестве представителя Зеленского Ермак вместе в главой МИД Пристайко участвовал в переговорах "нормандской четверки" в сентябре 2019 Возглавлял координационную группу по обмену пленными.
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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, СНБО, 7dniv, 7dnivinfo  
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