Было открыто дело против бывшего первого заместителя военного прокурора

Информацию о совершении возможного преступления экс-заместителем военного прокурора ОГУ узнал в СМИ. Речь идет, скорее всего, о расследовании журналистов программы "Наші гроші. Львів".

Офис генпрокурора начал производство относительно возможного получения неправомерной выгоды бывшим первым заместителем Главного военного прокурора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"13 февраля 2020 года, на основании уведомления в средствах массовой информации, Офисом генерального прокурора начато производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем Главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение неправомерной выгоды в особо крупном размере за не привлечение лиц к уголовной ответственности ", - говорится в сообщении.