 

Слуги народа хотят принять закон, согласно которому подростки 14 лет смогут менять пол

Политика Вчера, 20:45128
Слуги народа хотят принять закон, согласно которому подростки 14 лет смогут менять пол
12 февраля в 14.30 Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики ВРУ рассмотрит проект закона Украины №2684 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения».
Суть основных изменений:
- в Закон Украины «Об охране детства» - заключается во внесении понятие «ребенок подросткового возраста (подросток)» и направлений социального становления подростков; возможность определять особенности прав подростков в сфере здравоохранения;
- в Основы законодательства Украины о здравоохранении - заключается во внесении изменений в статью 39 путем предоставления права подросткам в доступе к информации о состоянии своего здоровья с 14 лет
- в Гражданский кодекс Украины - заключается во внесении изменений в статью 285 путем предоставления права подросткам в доступе к информации о состоянии своего здоровья с 14 лет, а также дополнением статьи 32 положениями о возможности несовершеннолетних заключать сделки по реализации права на охрану здоровья .
Изменение пола с 14 лет и другие опасности законопроекта 2684
Если внимательно посмотреть на этот законопроект, то предоставление детям права с 14 лет заключать сделки по реализации права на охрану здоровья несет ряд опасностей.
1. 14-летние смогут отказываться от лечения алкоголизма, наркомании токсикомании и других опасных зависимостей или болезней. К сожалению, сейчас мы видим, что Украина является одним из лидеров в мире в детском алкоголизме, стремительно растет подростковая наркомания и другие виды зависимостей.
Если в настоящее время ответственность за лечение несли родители, то данный законопроект дает право ребенку отказываться от лечения, потому что единственным, кто принимает решения по лечению становится подросток, а если у него уже есть зависимость, то, скорее всего, что будучи еще не до конца зрелым ребенок может принимать роковые решения.
2. Законопроект 2684 позволит подросткам с 14 лет менять пол без согласия родителей, а также отказываться от необходимого лечения
На сегодня любые терапевтические вмешательства в пределах специализированной психиатрической помощи детям с гендерной дисфорией (желание хирургически изменить свой пол) могут проводиться в возрасте до 14 лет за информированным согласием обоих родителей; после 14 лет - обоих родителей и ребенка. (Приказ Министерства здравоохранения Украины 15.09.2016 № 972 Раздел II в., Часть 2 (вторичная медицинская помощь), пункт 4.)
То есть сейчас смена пола возможна с 14 лет только с согласия ребенка и обоих родителей.
Учитывая то, какая развернута кампания по продвижению гендерной идеологии в различных сферах, в том числе в образовательных учреждениях (так называемая гендерно-нейтральная школа), то можно только представить, какие будут последствия того, когда подросткам будут постоянно говорить что-то вроде "подумайте, может у вас не тот пол, а также, если хотите то с 14 лет можно делать операцию и т.д ... ".
Поэтому законопроект 2684 позволит ребенку единолично принимать данное решение об изменении пола, донорстве органов.
Кстати, в конце 2019 внесены изменения в Гражданский Кодекс. Теперь там появилось такое уточнение: Статья 290. Право на донорство
1. Совершеннолетнее дееспособное физическое лицо имеет право быть донором крови, ее компонентов, а также органов и других анатомических материалов и репродуктивных клеток. Лицо в возрасте до 18 лет может быть живым донором гемопоэтических стволовых клеток в соответствии с законом.
Кроме этого, вызывает особое беспокойство введение понятия «ребенок подросткового возраста (подросток) - ребенок в возрасте от 10 до 18 лет, ведь не понятно вышеприведенные медицинские нормы, которые сейчас ограничены 14 летним возрастом, в частности аборты, не будут изменены на возраст с 10 лет, если данный закон примут.
Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков
Законопроект 2684 разработан автором на выполнение Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016-2030 гг.). Если ее исследовать то мы видим, что в рамках данной стратегии разработана программа «Глобальное ускорение действий в интересах здоровья подростков (АА-HA!).
В данной программе задекларированы такие приоритеты деятельности:
• Установить надлежащий приемлемый минимальный возраст, в котором подростки могут давать согласие или отказ от лечения или обслуживания без вмешательства со стороны родителей или опекунов;
• Принять гибкие нормативные положения, позволяющие считать отдельные группы подростков «зрелыми несовершеннолетними»;
 • Отменить необходимость получения согласия со стороны родителей и опекунов в случаях, когда подросток обращается за советом или консультацией;
• Отменить необходимость обязательного получения от третьих лиц (родителей, опекунов или жена) разрешения или их обязательного уведомления при оказании услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая предоставление информации о средствах контрацепции и предоставления соответствующих услуг;
Научно-экспертное управление ВРУ рекомендует законопроект отправить на доработку
Главное научно-экспертное управление, рассмотрев законопроект, считает целесообразным выразить к нему такие замечания и предложения.
1. Выглядят сомнительными и юридически необоснованными изменения в ч. 1 ст. 32 Гражданского кодекса Украины, согласно которым физическое лицо в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (несовершеннолетний) имеет право «заключать и исполнять сделки, связанные с предоставлением услуг по медицинскому обслуживанию». Это обуславливается особенностью правового статуса несовершеннолетних, имеющих неполную дееспособность и не могут в полной мере осуществлять все правовые отношения от своего имени. В соответствии с требованиями гражданского законодательства в важнейшие правовые отношения они вступают не лично, а через родителей или лиц, их заменяющих.
2. Вызывает определенные сомнения целесообразность определения в Законе Украины «Об охране детства» понятие «ребенок подросткового возраста (подросток) - ребенок в возрасте от 10 до 18 лет» (пп. 1 п. 3 разд. I). В пояснительной записке
(П. 1) к законопроекту отмечается, что «нормативно-правовые акты не предусматривают четких процедур особенностей реализации подростками своих прав». Однако, поскольку подросток является ребенком, на него распространяется действие законодательства Украины об охране детства, содействие социальному становлению и развитию молодежи.
Обобщающий вывод: по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно вернуть субъекту права законодательной инициативы на доработку.
Подводя итог мы видим, что законопроект №2684 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения» под благими идеями самом деле вводит такие изменения в законодательство, которые не были достаточно проанализированы и на самом деле могут нести опасность для молодого поколения и привести к негативным последствиям.
Всеукраинский Собор призывает молиться, чтобы Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики ВРУ завтра не рассматривал и не поддерживал проект закона №2684 в таком виде. Молимся о Божьей мудрости для парламентариев!
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