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Политика Сегодня, 14:4048
Внесение изменений в закон о гостайне рассмотрит комитет по нацбезопасности
Заседание комитета началось в 10:00.
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в пятницу, 14 февраля, рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о государственной тайне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня комитета.
"Законопроекты, по которым комитет определен главным... презентация проекта закона Украины "О внесении изменения в статью 14 закона "О государственной тайне", - говорится в сообщении.
Отметим, в этой статье речь идет об изменении степени секретности информации и об отмене решения об отнесении ее к государственной тайне.
"Повышение или снижение степени секретности информации и отмена решения об отнесении ее к государственной тайне осуществляются на основании решения государственного эксперта по вопросам тайн или на основании решения суда в случаях, предусмотренных статьей 12 настоящего закона, и оформляются Службой безопасности Украины путем внесения соответствующих изменений в Свод сведений, составляющих государственную тайну", - указано в тексте закона.
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