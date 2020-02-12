На расследование "Схем" о поездке Зеленского и Патрушева в Оман отреагировали в Кремле

Как сообщается, Песков назвал информацию о возможной встрече Патрушева и Зеленского в Омане "враньем".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация из расследования "Схем" о поездке секретарь Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отметим, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель также заявила, что Зеленский и Патрушев никогда не встречались.

"Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", - написала она в Facebook.

Напомним, ранее новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал расследование программы "Схемы", заявив, что "это все - неправда от начала и до конца".