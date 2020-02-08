12 шагов для достижения мира в Украине предложили на Мюнхенской конференции

В заявлении говорится, что в 2020 году пройдет очередная встреча в нормандском формате, а работа Трехсторонней контактной группы и дипломатов дает надежду на завершение войны, в которой погибли более 13 тысяч человек, а около 2,5 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

На Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте международного форума.

В связи с этим участники конференции предлагают 12 шагов, которые можно предпринять сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.

Восстановление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Расширить темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.

Увеличения количества пунктов пропуска на Донбассе.

Розыск пропавших без вести.

Разминирование на Донбассе.

Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации.

Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.

Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.

Устранение радиационной опасности на Донбассе.

Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.

Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией.