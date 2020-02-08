12 шагов для достижения мира в Украине предложили на Мюнхенской конференции

В заявлении говорится, что в 2020 году пройдет очередная встреча в нормандском формате, а работа Трехсторонней контактной группы и дипломатов дает надежду на завершение войны, в которой погибли более 13 тысяч человек, а около 2,5 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
На Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте международного форума.
В связи с этим участники конференции предлагают 12 шагов, которые можно предпринять сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.
Восстановление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
Расширить темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
Увеличения количества пунктов пропуска на Донбассе.
Розыск пропавших без вести.
Разминирование на Донбассе.
Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации.
Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
Устранение радиационной опасности на Донбассе.
Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией.
Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.