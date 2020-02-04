Россия намекает на присоединение Беларуси в обмен на энергоносители - заявил Лукашенко

По его словам, российское руководство понимает интеграцию как поглощение Беларуси.

Руководство Российской Федерации намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом на встрече с работниками Светлогорского целлюлозно-картонного комбината заявил президента Беларуси Александр Лукашенко, передают местные СМИ.

"В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители… Это не интеграция. Это инкорпорация. На это я никогда не пойду", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что белорусский народ не пойдет по этому пути. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что после своего президентства продолжит отстаивать суверенитет Беларуси.Однако Минск и Москва продолжат работу по дорожным картам интеграции.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о невозможности присоединения страны к Российской Федерации.