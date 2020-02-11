От призыва на военную службу в Минобороны не откажутся

В Министерстве обороны не планируют отказываться от призыва на военную службу.

Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Полищук, передает корреспондент РБК-Украина.

В Вооруженные силы Украины, по его словам, планируется призвать около 30 тысяч человек.

"На этот год спланировано примерно 30 тысяч тех людей, которые будут призваны в ВСУ, а также другие военные формирований. Пока у нас нет планов по отказу от призыва", - заявил Полищук.

По его словам, в Минобороны рассматривают концепцию по призыву на военную службу по желанию.

"Мы сейчас делаем эксперимент. По желанию те люди, которые имеют право быть призванными, могут прийти в военные комиссариаты и поступить на военную службу. Возвращаясь к опыту партнеров, те, кто призываются на срочную службу, могут выбрать наиболее удобное для себя время. Пока мы эту концепцию не развивает, но изучаем этот опыт ", - добавил Полищук.