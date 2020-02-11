Изменить закон "О противоминной деятельности" рекомендуют Раде

Так, решение о поддержке проекта было принято членами комитета единогласно.

В то же время, комитет проголосовал за отклонение альтернативного законопроекта № 2618-1 "О противоминной деятельности", который был внесен главой комитета по правам человека Дмитрием Лубинцем.

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №2618 о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине". Об этом заявила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая, передает корреспондент РБК-Украина.