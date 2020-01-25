Изменения в закон о гостайне презентовали в Раде

Так, презентация состоялась во время заседания комитета по нацбезопасности и обороне.

Министерство обороны представило изменения в закон о государственной тайне. Об этом заявил представитель Минобороны, советник министра обороны Артур Переверзев, передает корреспондент РБК-Украина.

"Изменения, которые предлагаются к 14 статье, связаны с необходимостью установления определенного порядка, по которому будет происходить рассекречивание договоров государственного оборонного заказа", - заявил Переверзев.

По его словам, сейчас закон о гостайне содержит лишь отдельные нормы о рассекречивании и не дает возможности Кабинету министров составлять межведомственную комиссию для рассекречивания договоров.